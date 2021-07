Mercato Udinese – Per Llorente possibile ritorno in patria

Dopo solo un anno, l'avventura di Fernando Llorente ad Udine potrebbe già terminare. Per lo spagnolo possibile ritorno a Bilbao

Dopo una stagione non troppo esaltante, chiusa al tredicesimo posto, l'Udinesevuole tornare grande. Fino a qualche anno fa la squadra combatteva per un posto in Europa, mentre ora è impegnata nella lotta per non retrocedere. Per far tornare l'entusiasmo tra i tifosi servirà un grande calciomercato. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare a meno di Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il primo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta, mentre il secondo a breve firmerà con l'Atletico Madrid dove realizzerà il sogno di giocare in Champions League. La definitva fumata bianca è prevista alla fine della Copa America. Dalle loro cessioni, la società ricaverà circa cinquantacinque milioni, pronti per essere reinvestiti. I due argentini potrebbero non essere gli unici a salutare il Friuli. Un attaccante ha le valigie in mano. Ecco tutti i dettagli.