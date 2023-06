Calciomercato Udinese – Leicester in Championship? Marino fiuta il colpo

Il bomber pronto per prendersi una maglia da assoluto titolare è Patson Daka. Ad oggi (secondo le notizie che ci giungono in redazione) non c'è una vera e propria trattativa tra le parti, ma non possiamo prevedere che la pista con il passare dei giorni si riscaldi. Ricordiamo che il calciatore è stato pagato trenta milioni di euro solo due stagioni fa e proprio per questo motivo l'Udinese non potrebbe permettersi l'acquisto secco. Al momento la valutazione si aggira sui venti milioni e bisogna fare il possibile per cercare di trovare un tipo di accordo che non preveda il passaggio di proprietà a titolo definitivo.