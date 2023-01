Mercato Udinese / Nella lista di Marino spunta una sorpresa del Mondiale

Nella lista dei nomi sondati per rinforzare la difesa, sarebbe apparso quello di un giocatore che ha brillato durante il periodo in Qatar

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Allo stesso tempo non c'è solo qualche aspetto sul campo da gioco da migliorare, ma anche sul mercato c'è veramente tanto da fare. Nelle ultime ore si sta lavorando in maniera molto precisa per cercare di rinforzare la difesa. Resta un obiettivo non molto semplice anche perché dopo la cessione di Bram Nuytinckil ruolo prima del portiere è veramente ridotto al lumicino. Il direttore dell'area tecnica, però, non ha nessuna intenzione di mollare il colpo ed anzi studia un acquisto proprio in pieno stile friulano. Ecco l'ultimo nome che circola per la difesa.

Tra i vari profili sondati negli ultimi giorni dall'Udinese per rinforzare la difesa dopo l'addio di Bram Nuytinck ci sarebbe anche quello di Aissa Laidouni. Centrale classe '96, nazionale tunisino (per lui tre presenze su tre in Qatar a dicembre), Laidouni gioca in Ungheria nel Ferencvaros e in questa stagione ha raccolto, tra campionato e coppe (coppa di Ungheria, preliminari di Champions League e fasi a gironi della Europa League), un totale di 22 presenze, impreziosite da due reti e quattro assist. Laidouni è cercato in Italia anche da Sampdoria e Cremonese.

Le alternative — Come raccontato, esauriti gli slot per gli extracomunitari, gli osservatori si concentrano su profili quali quello di Facundo Garces del Colon, che ha passaporto spagnolo. O, sempre secondo la Gazzetta dello sport, l'Udinese guarda ancora ad Andrea Papetti del Brescia, in scadenza di contratto nel 2023.