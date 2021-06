Calciomercato Udinese – Continua il pressing per il sostituto di Musso

L'Udinese è alla ricerca del sostituto di Musso, sempre più vicino all'addio. I bianconeri continuano a seguire Luis Maximiano

Il calciomercato dell' Udinese inizia ad entrare nel vivo. Ad oggi, sono arrivate due ufficialità. La prima è quella dell'acquisto a parametro zero di Daniele Padelli , mentre la seconda riguarda il rinnovo di Luca Gotti . Probabilmente, presto arriverà anche la terza, ma non farà felice i tifosi bianconeri. Infatti, Rodrigo De Paul è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid . L'accordo tra le società è stato trovato sulla base di 35 milioni di euro ed al giocatore è stato offerto un contratto quinquiennale da tre milioni l'anno. Per la fumata bianca, mancano da sistemare gli ultimi dettagli, ma il futuro dell'argentino è ormai scritto. Un altro giocatore che rischia di salutare il Friuli è Juan Musso, il quale sembra essere molto vicino all' Atalanta . L'Udinese è dunque alla ricerca del sostituto.

Luis Maximiano continua ad essere accostato al club bianconero. Il portiere portoghese era finito nel mirino di Pozzo qualche settimana fa e come riporta il sito A Bola, l'Udinese è una delle squadre di Serie A maggiormente interessata al classe '99. Il lusitano non ha avuto una stagione facile allo Sporting Lisbona, visto che con l'arrivo di Adan ha perso il posto da titolare. Nonostante questo, il ct del Portogallo, Fernando Santos ha deciso di convocarlo agli Europei come sostituto di Rui Patricio. Sulle tracce del ventiduenne ci sarebbe anche il Mallorca, appena promosso nella Liga spagnola. L'estremo difensore ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, ma a queste cifre è impossibile acquistarlo. Il club di Lisbona, potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni. Maximiano non è l'unico nome che piace ai bianconeri. Non molto tempo fa, sono state richieste informazioni per Augustin Rossi del Boca Juniors che ha una valutazione intorno ai sette milioni.