Calciomercato Udinese – In arrivo un’offerta per Musso: i dettagli

Secondo Sky Sport, un club di Serie A è intenzionato ad acquistare Juan Musso. Contatti avviati con l'Udinese

Dopo l'ufficialità del rinnovo di Luca Gotti fino al prossimo anno, la società friulana è concentrata sul calciomercato. In casa Udinese non si respira aria di rivoluzione, ma c'è l'alto rischio di dover salutare i due big argentini: Rodrigo De Paul e Juan Musso . Il capitano bianconero è ad un passo dall'Atletico Madrid . Accordo raggiunto sulla base di trentacinque milioni di euro e contratta da 3,5 milioni per i prossimi cinque anni. Per il portiere, invece, sembra essere in arrivo la prima offerta.

Juan Musso, reduce dalla terza stagione ad Udine, si è confermato uno dei migliori portieri della Serie A. Grazie alle ottime prestazioni fornite, è finto sul taccuino di diverse società, soprattutto italiane. L'argentino piace molto a Beppe Marotta e Tiago Pinto, ma i nerazzurri e i giallorossi nelle ultime settimane hanno un po' allentato il pressing. C'è un altro club che si è fatto avanti. Come riporta Sky Sport, in queste ore, l'Atalanta ha avviato i contatti con la dirigenza friulana per valutare la fattibilità dell'operazione. Pozzo per l'estremo difensore chiede circa venti milioni di euro e non è disposto a fare sconti. Potrebbe arrivare la fumata bianca, solo nel caso in cui la Dea dovesse riuscire a vendere Gollini, che piace molto ad Igli Tare. La società bergamasca valuta anche altre opzioni. Al momento, in pole sembra esserci Davi Ospinadel Napoli che ha un costo decisamente inferiore rispetto al classe '94. De Laurentiis, infatti, per il colombiano chiede ''solo'' quattro milioni di euro. Nel frattempo, l'Udinese sta studiando i possibili sostituti di Musso. Piacciono molto Augustin Rossi del Boca Juniors ed il giovane Luis Maximianodello Sporting Lisbona. Il poriere lusitano non sta trovando molto spazio nel club portoghese e vorrebbe cambiare aria per giocare di più. Attenzione, poi, ad un eventuale nome a sorpresa.