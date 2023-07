Mercato Udinese – Nuova concorrente per Ampadu / La viola fa sul serio

Dopo tanto inseguirsi il rischio beffa è dietro l'angolo. Ethan Ampadu si avvicina a grandi passi verso la Fiorentina. Il difensore centrale è pronto per una nuova esperienza in Italia ed ha grande voglia di mettersi in mostra proprio come fatto nelle prime due stagioni con Venezia e Spezia. In questo caso arriverebbe una chiamata da parte di una società più importante che probabilmente nel corso della stagione ai nastri di partenza potrebbe giocare la Conference League ai danni della Vecchia Signora. L'Udinese al momento è ancora bloccata, proprio per via della cessione del calciatore Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano non è ancora ufficialmente un nuovo calciatore del Fener e per questo motivo l'Udinese non può ancora affondare sul suo sostituto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sui convocati per il ritiro austriaco che partirà oggi. Ecco le convocazioni di mister Sottil <<<