Calciomercato Udinese – Marino deve sbrigarsi: la concorrenza aumenta

Manca sempre meno all'inizio della nuova Serie A. Tra sette giorni si ritorna in campo. L'esordio dell'Udinese sarà difficilissimo: alla Dacia Arena arriverà la Vecchia Signora. In attesa di questo match, la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare alla squadra nuovi rinforzi. Gli acquisti di Silvestri, Padelli, Udogie e Samardzic evidenziano come la società voglia puntare sia sui giovani, ma a differenza degli anni scorsi anche su giocatori esperti e già affermati. Gotti ha ancora bisogno di qualche innesto. Oltre all'attaccante, Marino vorrebbe portare ad Udine un nuovo esterno. Vediamo i dettagli <<<