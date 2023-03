Mercato Udinese | Marino corre ai ripari e lavora su 2 colpi importantissimi

I grandi nomi sono sempre gli stessi: Beto, Becao, Deulofeu e Pereyra. Le pretendenti sono tante e questa volta non sarà facile riuscire a trattenerli tutti e 4 a Udine. Di conseguenza, Pierpaolo Marino e la dirigenza bianconera avrebbero già cominciato a muoversi. Non è un caso che il nome di Retegui sia stato accostato a quello dell'Udinese diversi mesi fa. Questo dimostra che l'occhio lungimirante della società friulana continua ad essere sulla cresta dell'onda. Il centravanti non è ancora ufficialmente sfumato ma ormai il Boca Juniors, detentore del cartellino, chiede (almeno) tra i 20 e i 25 milioni di euro. Ma non perdiamo altro tempo e arriviamo al dunque.