Calciomercato Udinese – Marino pensa al futuro: due giocatori in uscita

Il direttore dell'area tecnica bianconera continua a lavorare sul mercato e a oggi sarebbero due i giocatori a salutare la casacca friulana

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco, proprio come fatto nella prima parte di campionato. Mentre la squadra pensa al calcio giocato, il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a lavorare sul mercato. Sono ancora diverse le situazioni da sistemare, a partire dai giocatori in scadenza contrattuale che vanno ancora valutati. Non solo Pereyra e Bram Nuytinck, ci sono anche altri che aspettano una chiamata dalla società per poter discutere il rinnovo contrattuale.

Il primo protagonista di giornata arrivava direttamente dal Palermo ma ad oggi non è mai riuscito a far vedere quanto di buono fatto con i rosanero. Si parla di un interno di centrocampo o regista, il suo nome è Mato Jajalo. Ad oggi sta trovando davvero poco spazio con i bianconeri e di conseguenza il suo rinnovo è tutt'altro che scontato. Questi sei mesi che porteranno alla scadenza del contratto saranno fondamentali, visto che si deciderà se ci sarà un rinnovo oppure l'addio definitivo. Jajalo, però, non è l'unico giocatore in scadenza che potrebbe salutare tutti. Ecco il secondo indiziato.

Da Palermo a Palermo — Anche il secondo giocatore è arrivato dalla squadra siciliana: Ilja Nestorovski. Il suo obiettivo è quello di rilanciarsi e cercare di giocare più minuti possibile, anche se diventa difficile quando hai ben tre attaccanti avanti nelle gerarchie. Il bomber macedone ha, però, dimostrato di poter dire ancora la sua sul campo e di conseguenza potrebbe arrivare un addio a zero di comune accordo.