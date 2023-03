Calciomercato Udinese – Marino ha già confermato / Il punto su Zeegelaar

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri di campionato e nel frattempo per il finale di stagione potrebbe arrivare un nuovo innesto

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Allo stesso tempo c'è una vera e propria novità sui campi d'allenamento visto che da quasi una settimana si allena con il gruppo un difensore che ha già vestito la maglia bianconera. Stiamo parlando di Marvin Zeegelaar. Il calciatore olandese serve come il pane in vista di questo finale di stagione, visto che dopo l'infortunio di Enzo Ebosse la coperta in difesa è davvero troppo corta. Prima della partita contro l'Atalanta ha fatto il punto su questo affare anche il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ecco le dichiarazioni di chi gestisce il mercato dell'Udinese sotto tutti i punti di vista.

"Zeegelaar è un ospite, stiamo valutando le sue condizioni per un eventuale tesseramento. Per ora è un gradito ospite perché in quattro stagioni ha dato tanto all’Udinese". Questo è il parere del direttore su un possibile tesseramento fino alla fine della stagione. Ricordiamo che Marvin può giocare perfettamente sia largo sulla fascia e perciò sulla linea dei cinque a centrocampo che nei tre difensori centrali come braccetto di sinistra. Si tratta di un vero e proprio alter-ego del camerunense Enzo Ebosse. Ora bisognerà valutare le possibili condizioni di un nuovo matrimonio tra il centrale olandese e la squadra del presidente Pozzo.

Il nuovo colpo — Con l'arrivo (seppur tardivo) di un nuovo difensore centrale, la rosa si può finalmente definire completa. Adesso non resta altro che attendere e dare il proprio massimo fino alla fine dell'anno per poi gettarsi a capofitto in una nuova stagione e in un nuovo campionato.