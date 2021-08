Calciomercato Udinese – Marino: ”Nei prossimi giorni ci saranno novità”

Il direttore tecnico dell'Udinese è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per parlare della partita e del mercato

Contro ogni pronostico, l'Udinese è riuscita a strappare un punto alla squadra che ha dominato il campionato italiano per nove anni. La partita si era messa malissimo, visto il doppio svantaggio iniziale. I friulani, però, non hanno mai smesso di crederci e grazie ai gol di Pereyra e Deulofeu hanno riportato il match in parità. Al termine della gara, Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Marino

Il direttore tecnico dei bianconeri ha detto la sua sia sulla sfida di ieri, ma anche sul mercato in entrata. ''È stata una partita dai due volti, ma possiamo dire di aver visto un’Udinese con una grande voglia voglia di ottenere punti, anche quando la partita sembrava orientata indubbiamente nelle mani dei nostri avversari. Io comunque ho apprezzato il primo tempo nel periodo tra i due gol, si vedeva che i ragazzi avevano determinazione e grande gamba. Secondo me per lunghi tratti abbiamo dimostrato di avere più gamba dei torinesi. Mercato? Presto ci saranno delle novità. Faremo il nostro dovere come ha sempre fatto la famiglia Pozzo e tutti noi che lavoriamo all’Udinese. Adesso ci godiamo questo risultato e poi nei prossimi giorni avremo i nostri rompicapo per definire meglio questa rosa e rinforzarla ancora''. Ma vediamo le possibili novità di cui parla Marino.

Mercato in entrata

Sicuramente, a breve, arriverà l'ufficialità per Isaac Success. Il nigeriano potrebbe non essere l'unico rinforzo in attacco. Infatti, rimangono ancora calde le piste che portano a Nzola e Alario, con il primo in vantaggio visto la differenza dei loro cartellini. In difesa dovrebbe arrrivare Nehuen Perez in prestito dall'Atletico Madrid. Ma l'affare non è stato ancora definito. Occhio ai colpi di scena. In attesa di scoprire chi vestirà la maglia dell'Udinese, vi riproponiamo le pagelle della gara di ieri. Ecco tutti i voti <<<