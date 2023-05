Mercato Udinese – Marino nuovo colpo in ottica futura: arriva dal Cile

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino non perde un istante e sta già costruendo la squadra per la prossima stagione nella massima serie del calcio italiano. Nelle ultime ore è stato individuato un nuovo nome che potrebbe fare davvero bene, soprattutto in ottica futura. Il suo nome è Damian e il suo ruolo è l'attaccante. Si parla di un calciatore giovanissimo che ha ancora tutta la carriera davanti a se. Il classe 2005 non ha solo l'interesse dell'Udinese, ma anche di alcune società di Premier League come il Wolverhampton. Quest'anno il calciatore cileno ha messo a referto una rete e un assist in sole otto presenze. Ad oggi gioca, all'interno del campionato cileno, più precisamente per il Colo Colo. Un vero e proprio regalo per mister Sottil che in questo modo potrebbe ancora di più allargare la sua batteria degli attaccanti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul rinnovo del tecnico bianconero Andrea Sottil. Tutti i dettagli del prolungamento <<<