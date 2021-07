Calciomercato Udinese – Marino scatenato: in arrivo l’erede di De Paul

I tifosi bianconeri ancora non hanno superato la cessione di Rodrigo De Paul. Forse, non lo faranno mai. L'argentino era entrato nel cuore di tutti i supporters friulani e la sua partenza ha lasciato un profondo vuoto. L'ormai ex capitano dell'Udinese si unirà all'Altetico Madrid dove potrà coronare il suo sogno di giocare in Champions League. Marino è chiamato al duro compito di trovare il degno sostituto del fantasista classe '94. Il dirigente deve stringere i tempi: oggi la squadra di Gotti inizierà il ritiro in Austria ed ancora non è stato trovato il nuovo centrocampista. Vediamo quali sono gli obiettivi monitorati dal club bianconero <<<