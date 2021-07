Calciomercato Udinese – Sfuma un obiettivo: ecco dove giocherà

L'Udinese è alla ricerca del sostituto di Rodrigo De Paul. Un profilo sondato da Marino ha firmato per un altro club

L'Udinese vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. L'obiettivo per la Serie A che inizierà il 22 agosto è quello di terminare il campionato nella metà sinistra della classifica. Non sarà facile, ma con qualche acquisto, i bianconeri potrebbero fare una buona annata. Tuttavia, i friulani non potranno contare su due giocatori che in questi anni sono stati fondamentali: Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il primo è stato fortemente voluto da Gasperini all'Atalanta, mentre il secondo giocherà in Spagna, all'Atletico Madrid. Marino ed i suoi collaboratori sono al lavoro per trovare i degni sostituti. Il nuovo portiere, quasi sicuramente, sarà Marco Silvestri, in arrivo dall'Hellas Verona. Come erede del numero dieci, invece, c'è qualche problema. Un profilo monitorato dai dirigenti dell'Udinese, ha firmato per un altro club. Ma vediamo i dettagli.