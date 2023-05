Calciomercato Udinese – Marino sorprende tutti / Interesse per Joao Pedro

Il direttore dell'area tecnica non dorme mai ed è sempre il momento per poter perfezionare qualche operazione di mercato. Tutte le ultime

Redazione

L'Udinese sappiamo benissimo che pianifica le sue stagioni sempre con largo anticipo e mai all'ultimo minuto. Proprio in queste settimane si sta parlando dei prossimi obiettivi stagionali per la squadra di Andrea Sottil. I bianconeri vogliono allestire una società competitiva e che possa dare filo da torcere a tutte le big (proprio come fatto nel corso di questa annata). Non sarà semplice visto che diversi team sono interessati ai campioni che si danno battaglia alla Dacia Arena e di conseguenza si prospetta un'estate in cui bisognerà cambiare parecchie cose. Adesso non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere qual è l'ultimo nome messo sul taccuino da parte del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino.

Il giocatore che potrebbe arrivare in quel di Udine nel corso di questa sessione estiva di mercato è Joao Pedro. Dopo essere stato il miglior giocatore del Cagliari nelle ultime stagioni, ha provato un esperienza in Turchia più precisamente ad Istanbul per il Fenerbache. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento per fare il suo ritorno in Italia e l'Udinese lo ha messo sotto osservazione per un motivo specifico. Nel corso delle ultime settimane ricordiamo a tutti che i bianconeri si sono assicurati il giovane Brenner che arriverà dagli USA ma è di nazionalità brasiliana. Joao Pedro potrebbe essere di grande aiuto nell'inserimento di questo ragazzo che ha tutte le qualità per sorprendere.

Non solo Brenner — L'ex Cagliari potrebbe fare da chioccia anche ad un altro calciatore importante come Matheus Martins. L'approdo del fantasista italo brasiliano sarebbe di grande aiuto sia sul campo da gioco che anche nell'inserimento di due giovanissime promesse del calcio mondiale.