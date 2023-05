Fiorentina-Udinese / Il punto sull’attacco: ecco se ci sarà bomber Beto

L'Udinese si prepara ad un incontro fondamentale di campionato. Ecco se ci sarà sul campo da gioco il centravanti portoghese Beto Betuncal

I bianconeri stanno lavorando intensamente sui campi da gioco del centro sportivo Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. La società friulana vuole fare la differenza a tutti i costi e bisognerà affidarsi al miglior team a disposizione per poter portare a casa i tre punti in una sfida dall'importanza elevatissima. Ad oggi, però, bisogna ancora fare il punto con diverse assenze che stanno sicuramente riducendo al lumicino la rosa del tecnico Andrea Sottil. Il primo ad essere stato messo sulla lista dei possibili rientri è il centravanti portoghese Beto. Andiamo a vedere se effettivamente riuscirà ad esserci nel corso del prossimo incontro di campionato.

Sono due le settimane che Beto passa tra il campo e l'infermeria. Una situazione tutt'altro che semplice, visto che in questo momento è anche difficile fare dei pronostici per l'immediato futuro. Ad oggi la possibilità che il portoghese ci sia contro la Fiorentina è bassa. Si spera sempre in un recupero dell'ultimo minuto ma i calcoli sono complessi e di conseguenza non si può fare facilmente un punto della situazione. In questo momento la società deve trovare delle possibili soluzioni ed infatti in campo potrebbe scendere un calciatore che nelle ultime due settimane ha tirato la carretta dell'attacco completamente da solo. Ecco di chi stiamo parlando.

Pronto per la rivincita — Il centravanti macedone Ilja Nestorovski domenica giocherà il quarto match dal primo minuto consecutivo. Una grande chance per mettersi in mostra visto che il suo contratto scade tra qualche mese ed al momento non ci sono novità sul fronte rinnovi. Il bianconero proverà in tutti i modi a tornare al gol, visto che non segna da prima della pausa nazionali per il Mondiale.