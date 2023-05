Calciomercato Udinese – Marino: “Pereyra? Una possibile perdita tecnica”

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto il punto su uno dei calciatori più importanti per il club bianconero. Ecco le parole

Redazione

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto il punto sul mercato bianconero e soprattutto su un giocatore molto importante come Roberto "El Tucu" Pereyra. In questo momento secondo il dirigente c'è un dialogo aperto tra le parti, ma è difficile trovare una quadra anche per via delle richieste del giocatore. Il Tucu non ha mai nascosto la sua voglia di andare in una squadra che milita nelle competizioni europee in questa ultima tranche di carriera. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere le parole del direttore bianconero per fare il punto della situazione.

"La situazione di Pereyra? Ad oggi il dialogo è molto aperto anche perché parliamo di un calciatore che ha un ottimo rapporto con la nostra società e soprattutto può offrire un rendimento di assoluto livello. Ad oggi l'argentino sta attraversando una fase di riflessione, ma noi saremo pronti a qualsiasi evenienza. Non stiamo ragionando in termini patrimoniali, essendo a fine contratto, ma su una perdita tecnica, molto dolorosa. In qualsiasi eventualità, saremo pronti per la sua decisione e non potremo che ringraziarlo". Parole che fanno presagire al peggio e sicuramente saranno tante le squadre alla porta per cercare in tutti i modi di assicurarsi le prestazioni di un calciatore con queste capacità.

Le squadre alla porta — Sono due i team alla porta e sono le stesse squadre da diversi mesi. Entrambe hanno un piazzamento europeo molto vicino nel corso del prossimo anno. La prima è la Fiorentina che se dovesse vincere la Conference League si garantirebbe un piazzamento nell'Europa League. La seconda sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. Un team di altissimo livello che sicuramente giocherà nella prossima edizione della Champions League. Si parla di un vero onore per un calciatore come l'argentino che avrebbe la chance di mettersi ancora in mostra in Europa. Cambiando rapidamente discorso, ma restando connessi sul mercato in uscita. Ecco le ultime su Nehuen Perez <<<