Mercato Udinese – Perez può partire / L’Atletico Madrid vuole il suo pupillo

L'Udinese si prepara ad un estate torrida. Nehuen Perez è solo l'ultimo calciatore ad essere stato messo sotto osservazione. Ecco i dettagli

Redazione

Il difensore centrale Nehuen Perez è uno dei punti fermi di questa squadra. Nel corso di questa stagione si è mostrato un ottimo calciatore di sistema ed ha dato una grossissima mano alla squadra bianconera. Non solo in difesa, visto che sono arrivati ben quattro gol in stagione (tre in campionato ed uno in Coppa Italia). Un calciatore che sta conquistando tutta la fiducia del tecnico Andrea Sottil e che sicuramente sarà uno dei punti fermi anche in vista della prossima annata. L'unico problema potrebbe essere dettato da una clausola rescissoria che non fa alcun tipo di sconto. Le ultime news che arrivano dal mercato.

Secondo le notizie che ci giungono in redazione, Nehuen Perez ha sul suo cartellino una clausola rescissoria. Quest'ultima può essere pagata solo da una squadra nello specifico: l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il team che ha ceduto le prestazioni dell'argentino, si è comunque conservato una possibilità di riacquisto con il passare del tempo. Ad oggi è difficile che la trattativa possa chiudersi in poco tempo, ma mai dire mai. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio come è formata la clausola rescissoria che troviamo sul contratto del difensore centrale.

Una tripla occasione — L'Atletico in questa situazione ha sicuramente il coltello dalla parte del manico. Il team, infatti si è assicurato ben tre anni di prelazione sul calciatore. Quest'anno potrebbe riportare Nehuen in Spagna per soli 10 milioni di euro. Nel 2024 ne basterebbero 12,5 e nel 2025 (ultimo anno di clausola) 15 milioni. Un vero e proprio piccolo capolavoro da parte della dirigenza dei Colchoneros. Sicuramente i margini del centrale sono importanti (vedendo anche la sua carte d'identità) e proprio per questo motivo l'Udinese è pronta a fare il possibile pur di assicurarsi il suo cartellino. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro. Continua l'emergenza difesa <<<