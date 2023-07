Mercato Udinese – Marotta deciso: sesto centrocampista arriverà da Udine

Il direttore neroazzurro sembra essere deciso sul mercato sia in entrata che in uscita. Con i soldi che si riceveranno dalla cessione di Onana, si completerà tutto il team. Il primo tassello da mettere sarà quello di Lukaku e poi arriveranno due portieri per rimpiazzare il camerunense. Quando si parla del centrocampo, però, arriva il problema per tutti i tifosi bianconeri. In questo momento l'ultimo colpo derivante dalla cessione del calciatore che ha giocato i Mondiali in Qatar, sarà proprio il sesto centrocampista. Sono due i nomi per il direttore Marotta, bisogna vedere se riuscirà a chiudere per la prima scelta oppure si dovrà accontentare della seconda.