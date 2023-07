News Udinese – Lucca, visite mediche ok / Ecco quando arriverà l’annuncio

Lorenzo Lucca ha passato le visite mediche e tra qualche ora sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell'Udinese. Per avere l'ufficialità manca solo qualche ora e già questo pomeriggio potremo accogliere la nuova prima punta della società friulana. Un'operazione di mercato che va totalmente a favore della squadra bianconera, visto che si tratta di un prestito con diritto di riscatto (fissato ad otto milioni), di conseguenza tutto dipenderà dal rendimento del calciatore stesso. Sappiamo che Lorenzo ha molta voglia di fare, visto che deve rilanciarsi dopo una brutta stagione in Olanda. Questa occasione è davvero gigantesca e sappiamo benissimo che deve coglierla al volo per dimostrare a tutti le sue qualità. Vediamo se riuscirà ad imporsi nella sfida con Brenner. Cambiando rapidamente discorso, non perdere gli ultimi aggiornamenti sull'affare Pereyra. Le parole di Pastorello <<<