Calciomercato Udinese – Marotta non molla Becao / Ecco l’offerta finale

Il direttore neroazzurro pensa già a a come allestire la squadra dell'anno prossimo. Non perdere le ultime sulla trattativa Rodrigo Becao

Rodrigo Becao sembra aver chiuso definitivamente il suo capitolo in bianconero. Il difensore centrale ha deciso di voler provare una nuova esperienza e sono diverse le squadre che lo hanno messo sotto osservazione. In queste ultime ore sembra fare sul serio il direttore neroazzurro Beppe Marotta. Il team di Milano perderà nel corso di questa estate Milan Skriniar ed ha intenzione di sostituirlo con un difensore di sistema. Rodrigo sarebbe l'identikit perfetto anche se ad oggi l'Udinese non si accontenterà di una cifra inferiore ai dieci milioni di euro più bonus. Proprio per questo motivo il direttore sta studiando l'inserita di contropartite gradite proprio per poter avere abbassare o addirittura azzerare il costo di questa operazione. Vedremo nelle prossime settimane quali saranno i giocatori che verranno inseriti.