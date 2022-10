Calciomercato Udinese – Entra Martins ed esce un altro brasiliano: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Ecco il punto sul calciomercato della squadra friulana

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Il match di domenica pomeriggio non sarà molto semplice visto che l'avversario gioca un calcio molto veloce e simile a quello dell'Atalanta di Giampiero Gasperini. Il Torino di Ivan Juric arriverà ad Udine con una sola idea: vincere. Nel frattempo il team che gestisce il calciomercato ha iniziato a muoversi e cercherà in tutti i modi di continuare a rafforzare la squadra. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sappiamo che sa muoversi perfettamente, soprattutto quando si parla di giovani. Ecco il nuovo nome che sta stregando tutti in queste ultime ore.

Il giocatore al centro dell'articolo arriva direttamente dal Sud America, stiamo parlando di Matheus Martins ala destra della Fluminense. Proprio in questi ultimi giorni (come già raccontato sul nostro sito) è arrivata un'offerta da otto milioni di euro per il novanta % del cartellino. La società brasiliana, però, ha rispedito tutto al mittente e di conseguenza le parti sono pronte per aggiornarsi nei prossimi giorni. Non arrivano solo notizie positive, perché per un brasiliano che entra potrebbe essercene un altro che invece se ne va. Ecco l'indiziato numero e che da diverso tempo sta cercando una destinazione al di fuori dell'Europa.

Il possibile addio — Difficile che il tutto si completi già questo Gennaio, ma le idee di Walace sono chiare: tornare a casa. Da poco tempo sono nati due figli al campione dell'Udinese e la distanza dal Brasile (dove sono presenti tutti i suoi affetti più cari) sembra essere davvero troppa. Motivo per cui il giocatore si sta muovendo per cercare un nuovo tema, non sono mancate le offerte dal Flamengo e dal Palmeiras. Tutto, però, sembra essere stato rinviato alla prossima sessione di mercato estiva.