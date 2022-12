Mercato Udinese – Martins, la firma ancora non arriva: ecco perché

L'attaccante brasiliano che si sta allenando con il Watford non è ancora stato messo sotto contratto dal Watford: ecco spiegato il motivo

Il team bianconero negli ultimi mesi ha lavorato duramente per potersi assicurare un talento di grande caratura come Matheus Martins. Il classe 2003 che arriva dalla Fluminense non vede l'ora di poter fare il suo esordio in Europa, ma per il momento bisogna ancora aspettare diverso tempo. La situazione che riguarda il suo contratto è tutt'altro che semplice. Nessuna società si può garantire (ad oggi) il suo tesseramento e di conseguenza bisognerà attendere ancora anche se non si sa se è una questione di qualche giorno oppure di settimane. Andiamo a vedere perché non è ancora stato sancito il matrimonio tra Martins ed una delle due società dei Pozzo.

Il motivo principale per cui l'Udinese non può mettere sin da subito Martins sotto contratto è quello che riguarda gli extracomunitari. Ad oggi i bianconeri hanno ancora uno slot libero, ma più di qualche problema in difesa con la coperta che rischia di essere troppo corta e di conseguenza non si può fare altro che attendere. Se i bianconeri opereranno in difesa (dove l'obiettivo numero uno è un extracomunitario come Lucas Beraldo dal San Paolo) bisognerà cercare di tesserare direttamente Martins al Watford. Solo tra sei mesi cercare una soluzione che possa essere valida per tutti.

Il Watford — La società inglese al momento non può fare nient'altro che continuare ad attendere. Bisogna prima risolvere le pratiche in Italia e solo dopo Martins inizierà a far vedere tutte le sue qualità sul campo. Il giocatore si sta già allenando con i suoi futuri nuovi compagni, ma la situazione resta ancora da aggiornare giorno dopo giorno.