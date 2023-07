Udinese – Il mercato dipende da Beto e Becao: il fattore B / La giornata

Il mercato del team bianconero dipende da Rodrigo Becao e dal centravanti Beto. Ecco tutte le ultime su i due calciatori bianconeri

L'Udinese e il suo mercato in entrata è appeso alle cessioni di due dei calciatori più importanti nel corso dell'ultima stagione. Rodrigo Becao e Beto sono in uscita e lo dimostrano anche i movimenti fatti dal club, ma in questo istante stanno vivendo due situazioni completamente differenti. La cessione del difensore centrale brasiliano è oramai alle porte. Tutto è scritto e manca pochissimo prima che il Fenerbache ufficializzi l'acquisto dell'ex Cska di Mosca. All'Udinese andranno quasi dieci milioni di euro (inclusi tutti i bonus) e soprattutto questa sarà una vera e propria svolta per il calciatore sia dal punto di vista delle competizioni che da quello economico.

Rodrigo passerà dai seicentomila euro annuali percepiti con la società della famiglia Pozzo ai quasi due milioni in quel di Istanbul. Inoltre con il Fener avrà la possibilità di giocare una competizione europea nel corso della prossima stagione. Se per Becao il suo futuro è scritto, non possiamo dire lo stesso per il bomber portoghese Beto. Dopo due stagioni in bianconero, sembra essere arrivato il momento per un salto di qualità. Ad oggi, però, la differenza la fanno la mancanza di offerte. L'ultimo tentativo ufficiale risale addirittura a più di sei mesi fa, quando l'Everton mise sul piatto 25 milioni di euro, offerta rifiutata dalla dirigenza.

Chi ci proverà? — Sono tanti i team interessati, ma alla fine se guardiamo i numeri probabilmente non ci sono i margini per pagare il centravanti ben trenta milioni di euro. 21 gol in due stagioni sono sì un buon dato, ma non sicuramente quello di un bomber pronto per stravolgere anche un top team. Vedremo se i neroazzurri di Simone Inzaghi o la Vecchia Signora faranno sul serio e proveranno a chiudere per l'ex Portimonense, ma al momento continua ad esserci calma piatta.