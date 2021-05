Mercato Udinese, l’Atletico Madrid esce allo scoperto e punta De Paul

L'Atletico Madrid avrebbe formulato un'offerta per il cartellino di Rodrigo De Paul dell'Udinese: ecco l'operazione

Stando a ciò che si apprende dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, l'Atletico Madrid avrebbe bussato alla porta dell'Udinese per chiedere il cartellino di Rodrigo De Paul. La compagine spagnola recentemente confermatasi come vincitrice della Liga, avrebbe formulato un'offerta concreta fatta composta da soldi e da una contropartita tecnica. La somma avanzata dai Colchoneros ammonterebbe a 20 milioni di euro, mentre il cartellino proposto in cambio sarebbe quello del giovane Nehuen Perez. Talentuoso difensore argentino nato nel 2000 che non ha mai trovato spazio nell'Atleti. Insomma, in un periodo dove i soldi sono pochi e le economie incerte, c'è chi ancora ha intenzioni di investire i propri ricavi sul mercato.

La possibile partenza

L'argentino rimane quindi fortemente in bilico tra l'abbracciare ancora il friuli, fino a diventare una vera e propria bandiera per l'Udinese, oppure tornare nella stessa Spagna che agli inizi della propria carriera lo ha lasciato con l'amaro in bocca. Se l'Udinese qualche anno fa riuscì ad accaparrarsi il cartellino del numero dieci sudamericano, fu anche grazie al brutto periodo, fatto di prestazioni altalenanti, che passò con la maglia del Valencia. Naturalmente ne è passata di acqua sotto i ponti da quei giorni, e oggi l'argentino è in grado di mostrare grande maturità. Dentro e fuori dal campo. Fino a confermarsi come una vera e propria garanzia in Serie A.

Pianificare il futuro

Il progetto bianconero è incerto. Tant'è che anche il tecnico Luca Gotti sembrerebbe vicino ai saluti. Sono tanti i club che vorrebbero puntare su di lui come guida tecnica e questo spingerebbe l'Udinese a cambiare l'ennesimo allenatore. Per gettare le basi ai fini di un futuro migliore, la mossa più congeniale sarebbe continuare a puntare sui recenti protagonisti. Ma al fronte di un'offerta allettante nei loro confronti, sarà difficile per la società bianconera convincere della permanenza.