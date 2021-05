Udinese, dieci allenatori in sette anni: la panchina chiede stabilità

Luca Gotti tra permanenza e addio con l'Udinese. La panchina bianconera è instabile dai tempi di Francesco Guidolin

A questo punto della stagione anche in casa Udinese è arrivato il momento di pianificare il futuro. Il primo punto di partenza dev'essere la scelta del tecnico. Luca Gotti, arrivato in silenzio e senza troppe luci dei riflettori addosso, ha saputo prendere il mano il club e portarlo ad un livello successivo. Facendolo uscire dalla zone basse della classifica, fino ad ottenere una salvezza tranquilla. Tuttavia, vista l'evoluzione del cammino bianconero, rimane il dispiacere di non essere riusciti a centrare l'obiettivo decimo posto. Un traguardo che era nelle corde che non si è concretizzato per colpa dei cattivi risultati nel finale di stagione. Sconfitte dovute, almeno in parte, anche ai numerosi giocatori indisponibili finiti in infermeria. Il buon lavoro svolto dal tecnico ora è sotto gli occhi di tutti e per il club friulano potrebbe essere difficile trattenerlo. In caso di partenza, il nome in pole position per sostituirlo è quello di Paolo Zanetti. Fresco di promozione in Serie A con il Venezia.