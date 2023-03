Mercato Udinese – Beto concentrato con i friulani: “Non penso al mercato”

Il calciatore portoghese Beto ha fatto il punto in vista dell’ultima parte di questa stagione. Dopo la vittoria contro la squadra campione d’Italia in carica non sono mancate le domande al talento arrivato due estati fa dalla...

Il calciatore portoghese Beto ha fatto il punto in vista dell'ultima parte di questa stagione. Dopo la vittoria contro la squadra campione d'Italia in carica non sono mancate le domande al talento arrivato due estati fa dalla Portimonense. Il centravanti che sta trascinando i bianconeri in zona offensiva (da quando manca l'apporto fondamentale di Gerard Deulofeu) è pronto per i prossimi impegni di campionato. Non sono mancati però diversi commenti anche su altri ambiti extra Udinese, come il mercato e la nazionale. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le parole del centravanti sul suo futuro che sembra essere tutt'altro che scritto.

"Devo trovare più continuità e continuare a lavorare. Se penso a questo il focus non è qui. Se faccio bene all’Udinese l’opportunità arriva". Prima di tutto il centravanti ha parlato del suo rapporto con la nazionale portoghese. Ad oggi non è ancora arrivata una chance per questo campione con il Portogallo e neanche nel corso di questa pausa ci sarà, ma l'idea di Beto è chiara. Si vuole continuare a lavorare per poter raggiungere quello che viene definito da tutti come un vero e proprio sogno. Non solo di nazionale, ma l'attaccante ha parlato anche di mercato e più precisamente della presunta situazione che si sta verificando con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Beto con una nuova maglia? — "Io non penso ad una notizia di mercato. Non voglio pensare molto al mercato. Devo focalizzarmi sulla mia stagione. Se faccio una bella stagione vediamo cosa succede". Sono tanti i punti di domanda lasciati da Beto al termine di queste affermazioni. Sicuramente ci si aspetta di saperne di più in vista dei prossimi scontri di campionato e soprattutto nel corso della preparazione alla prossima stagione.