Mercato Udinese – Il Milan fa la prima offerta per Rodrigo De Paul

Ecco le ultime notizie dal mercato dell'Udinese. Il Milan si porta avanti e fa la prima offerta per il fantasista argentino con il numero 10

Redazione

MERCATO UDINESE - Lo scudetto vinto dai nerazzurri è stata una doccia fredda per le altre pretendenti al titolo. All'inizio del campionato sembravano essere diverse le squadre che avrebbero potuto ambire al trono della Serie A. Alla fine, però, l'unico club che ha dimostrato costanza ed eleganza è stato L'Inter. La Roma e i rossoneri non hanno aspettato molto tempo prima di darsi una mossa. Chi è finita in mezzo all'uragano? Ovviamente l'Udinese. I giallorossi ieri hanno sbalordito l'intera Serie A annunciando il grande colpo in panchina. José Mourinho sarà il prossimo allenatore dell'A.S. Roma. In pochi si sarebbero aspettati questo colpaccio ma alla fine la presidenza americana ha sganciato la bomba. Ma attenzione perché non finisce qui.

MUSSO E MOURINHO

La società della squadra capitolina avrà certamente dato allo Special One delle garanzie dal punto di vista del mercato. Ecco allora che viene subito in mente il nome di Juan Musso. Pau Lopez si deve operare. Il portiere spagnolo non è mai entrato nel cuore dei tifosi e non è riuscito a dare alla società quella sicurezza che un portiere deve trasmettere. L'Udinese aspetta le offerte. La famiglia Pozzo difficilmente lo lascerà andare per meno di 20 milioni. Ma questa volta tutti i riflettori non si sono posati sul portiere argentino bensì sul suo connazionale. Ovviamente stiamo parlando di Rodrigo De Paul. Il Milan fa sul serio.

DE PAUL

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero starebbe cercando di bruciare sul tempo la concorrenza. La società milanista avrebbe messo sul piatto il cartellino di Hauge in aggiunta ad un conguaglio economico di cui ancora non si conoscono bene le cifre. Insomma la prima mossa è stata fatta. Adesso la palla passa alla società friulana. Fatto sta che il Milan vorrebbe evitare di far partire un'asta per il calciatore argentino e starebbe cercando di portarselo a casa ancora prima della fine del campionato. Seguiranno aggiornamenti.