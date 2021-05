Mercato Udinese – Pau Lopez si opera. Musso è sempre più giallorosso

Pau Lopez si opera. I giallorossi corrono subito ai ripari. Attenzione al pressing su Musso. Ecco le ultime news sul mercato dell'Udinese

MERCATO UDINESE - C'è ancora rammarico per i 3 punti persi contro la ormai vice Campione d'Italia. L'Udinese ha giocato una grande partita ma purtroppo il risultato è stato beffardo. I friulani non sono riusciti a chiudere il match e alla fine, in un modo o nell'altro, la Vecchia Signora ha ribaltato la situazione in pochi minuti. Arslan ancora si mangia le dita per la clamorosa occasione sprecata. Gotti e Marino sono sempre più infuriati e rammaricati. La prestazione però c'è stata e questo è importante. Non si può dare tutta la colpa a Scuffet. Non è giusto. Fatto sta che dalla prossima giornata Musso ritornerà tra i pali dal primo minuto. Le ultime voci riguardanti il portiere friulano però non fanno sorridere i tifosi bianconeri.