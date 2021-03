Mercato Udinese – La giostra degli allenatori: Gotti pronto a cambiare aria?

Il mercato si avvicina e l'Udinese si prepara alla rivoluzione. Niente De Paul e Musso, oggi il protagonista è Luca Gotti

MERCATO UDINESE - Il calciomercato si avvicina inesorabilmente. Mancano ancora diversi mesi all'apertura della prossima sessione di mercato. Le voci però cominciano a girare e in casa Udinese bisogna aspettarsi anche l'impossibile. Basta parlare di De Paul e Musso. Oggi il protagonista è Luca Gotti. Ogni anno le panchine della Serie A si aggiornano continuamente. Alcuni tecnici giurano eterna fedeltà alla propria squadra ma non appena si presenta un'occasione migliore, ecco che sono subito pronti a fare i bagagli. Alcuni vedono le lusinghe di altre società come una nota di merito e come un premio alla carriera e allora i sensi di colpa spariscono immediatamente. Bando alle ciance, parliamo di Gotti e del suo futuro. Ecco cosa potrebbe accadere.