Mercato Udinese – Friulani bottega cara: ma De Paul e Musso…

Rodrigo De Paul e Juan Musso rimangono i calciatori dell'Udinese più richiesti sul mercato: il club sta valutando

UDINE - La sconfitta ottenuto domenica pomeriggio in Serie A, contro la Lazio, non ha cambiato granché la condizione all'interno dell'Udinese. Il ruolino di marcia è sempre buono, così come la condizione dimostrata sul campo. Nonostante sia arrivata la sconfitta, al termine della gara, i bianconeri sono rimasti in partita per tutti e novanta i minuti. Addirittura, se fosse arrivato il pari, non ci sarebbe stato poi da scandalizzarsi molto. Il tecnico Luca Gotti può tornare serenamente al lavoro, magari sfruttando la sosta dovuta alle nazionali del prossimo fine settimana.