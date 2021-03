News Udinese – Gotti: “Non sarei andato alla Juve. Vi racconto della multa”

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri sera a "Tiki Taka", presente alla trasmissione collegato via web

"Alla Juve mi sarebbe piaciuto andarci con Sarri. Invece lui fece un'altra scelta, ma non ho rancori. Quando eravamo al Chelsea Maurizio chiamò me perché il suo storico vice non era disponibile, ma fu subito chiaro con me, dicendomi che se fosse tornato in Italia avrebbe richiamato lui. E andò così, peccato. Gli consiglio di andare alla Roma, ci sono giocatori lì che sarebbero ideali alle sue idee. La multa? Vi spiego. Avevamo giocato contro il Sassuolo alle 18, ci sono questi amici, che vengono a trovarmi allo stadio dopo la partita e mi chiedono di andare da loro a festeggiare e guardare Juve-Lazio in tv. Non ero al corrente, però, che questi amici erano in una sorta di faida aperta con i vicini. E dunque mi sono trovato in questa faccenda. Se l'avessi saputo, non ci sarei andato. Quanto mi è costata? La multa era di 400 euro, ma l'ho pagata in quel preciso momento e dunque mi è venuta 280".