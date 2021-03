Mercato Udinese – Musso: La Roma ci ha già ripensato?

Ecco le ultime news sul mercato dell'Udinese. La Roma ci ha già ripensato? Ecco cosa sta accadendo in casa bianconera

MERCATO UDINESE - Il nome di Juan Musso è sulla bocca di tutti. Le ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato che l'agente del portiere argentino abbia rifiutato le offerte delle due milanesi. I nerazzurri e i rossoneri si sarebbero fatti avanti ma la richiesta è stata rispedita al mittente. Musso vuole giocare. Vuole una maglia da titolare e in quelle due squadre potrebbe non trovare lo spazio che desidera. Ecco allora che i giallorossi avevano cominciato a strizzare l'occhio all'estremo difensore bianconero. Pau lopez è sempre più difficile che resti nella Capitale. La nuova dirigenza americana vuole una squadra forte e compatta. L'attuale portiere giallorosso non è riuscito a trasmette la sicurezza che ci si aspettava. Ma attenzione perché non finisce qui.

Nonostante manchi ancora diverso tempo alla prossima sessione di mercato, le voci continuano a girare senza fermarsi mai. Ecco allora che le ultime news arrivano direttamente dalla Dea bergamasca . Sembrerebbe che la Roma non stia trattando soltanto Musso ma anche Gollini. Si è parlato anche di Cragno ma, al momento, questa sembrerebbe davvero l'ultima spiaggia. Insomma, Pau Lopez ha già i bagagli pronti. Adesso, spetta ai giallorossi decidere quale strada intraprendere. Musso, dal canto suo, non ha mai disdegnato le diverse lusinghe ricevute.

Il calciomercato è spregevole e imprevedibile. Adesso però i tifosi friulano possono tirare un sospiro di sollievo. Il portiere argentino non è più il solo ad essere entrato nel mirino della Roma e il suo percorso con l'Udinese, dunque, non è ancora concluso. Sarà difficile riuscire a trattenerlo in bianconero soprattutto se saranno accontentate le richieste della famiglia Pozzo che non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Anche Gottie, ovviamente, De Paul continuano a far parlare molto di sé. Resta il fatto che c'è un campionato da finire. Il mercato può aspettare. Adesso testa all'Atalanta.