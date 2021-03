Udinese, gli scontri di aprile: un calendario alla portata

Dopo la sosta per le nazionali, l'Udinese avrà di fronte a sé un calendario difficile ma non impossibile: ecco le sfide

Ora i campionati sono fermi perché questa sera sono cominciate le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. Tuttavia, i calciatori che non sono stati convocati dalle loro nazionali, hanno iniziato a svolgere i primi allenamenti. La partita che l'Udinese giocherà al rientro dopo la pausa, sarà la più impegnativa del prossimo mese. Aprile, per i bianconeri, si aprirà con la difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Anche se il club di mister Luca Gotti è perfettamente in linea con le ambizioni di inizio campionato, la voglia ora è quella di finire la stagione tra le prime dieci della Serie A. Per farlo, però, bisognerà fare quanti più punti possibili.