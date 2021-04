Mercato Udinese – Musso è giorno dopo giorno più lontano da Udine

Le notizie di mercato non si fermano mai e l'Udinese continua ad essere una delle future protagoniste della prossima sessione estiva

Redazione

MERCATO UDINESE - Mancano ancora 8 partite alla fine del campionato ed entrambe le corse sono ancora aperte. La Champions League aspetta di conoscere quali saranno i nomi delle quattro italiane che proveranno a contendersi la coppa dell'Europa" che conta". Allo stesso modo, la Serie B attende imperterrita i nomi delle prossime tre squadre pronte a retrocedere. Una cosa è certa, l'Udinese quest'anno non entrerà a far parte delle prime quattro. Gotti continua a fare i conti e i friulani non sono ancora aritmeticamente salvi. Bisogna ricominciare a vincere e bisogna farlo insieme. Nel frattempo, però, le voci di mercato continuano a non dare pace all'ambiente bianconero. Ecco le ultime notizie sul mercato dell'Udinese.

MUSSO

In un'intervista a TycSports, il portiere argentino ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Adesso, il futuro del numero 1 friulano continua a sembrare sempre più lontano da Udine. Come tutti i più grandi portieri il suo sogno è quello di giocare dal primo minuto con la maglia del proprio Paese: "Mi piacerebbe giocare dal primo minuto. È un obiettivo che devo raggiungere e ci sto lavorando giorno dopo giorno. La Nazionale mi spinge sempre a dare il meglio di me". Subito dopo non è mancata l'affermazione che ha reso l'intera intervista ancora più piccante.

CHAMPIONS LEAGUE

"Non ho dubbi. Giocare la Champions League è quello che voglio". L'argentino ha rivelato che è sempre stato il suo sogno sin da quando era bambino. È dal 2012 che l'Udinese non sente più la famosa colonna sonora della Champions League. Il tempo passa e le cose cambiano. Quest'anno però il mercatodei friulani potrebbe dare il via ad una rivoluzione importante. De Paul e Musso molto probabilmente potrebbero lasciare Udine in estate. Il tesoretto che farebbe riempire le casse della società potrebbe essere investito per costruire una squadra più competitiva. Anche il futuro di Gotti resta un punto interrogativo.