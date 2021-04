News Udinese – Evitare il rischio tracollo e di sentirsi già salvi

L'Udinese è uscita sconfitta sabato sera contro il Torino dalla "Dacia Arena", match deciso da un rigore di Belotti

L'Udinese è uscita sconfitta sabato sera contro il Torino dalla "Dacia Arena", match deciso da un rigore di Belotti. Un brutto stop, il terzo consecutivo per gli uomini di Gotti, il secondo di fila in casa. Una partita sicuramente indirizzata anche dall'arbitro Doveri e dal Var, con alcune scelte discutibili. Il rigore decisivo ma soprattutto il penalty prima dato e poi tolto ai friulani. Insomma, la sensazione di aver usato due pesi e due misure c'è tutta. Buttata via l'opportunità di chiudere il discorso salvezza, tenendo a debita distanza gli avversari di giornata, ora saliti a -6 con una partita in meno. Ma inutile star a piangere sul latte versato, adesso la cosa necessaria è non crollare. Non pensare di aver già in tasca la salvezza perché è naturale che qualcosa debba ancora essere fatta. Tradotto: servono almeno altri 4-5 punti per essere tranquilli. E dopo si può pensare ai buoni propositi di chiudere al decimo posto, come chiesto dalla dirigenza qualche settimana fa, e ribadito anche nelle ultime ore dal direttore sportivo Marino.