Mercato Udinese – Non solo Inter: sirene inglesi per De Paul

Ecco le ultimissime news di mercato sull'Udinese. Non solo l'Inter, le ultime indiscrezioni dall'Inghilterra spaventano i tifosi friulani

MERCATO UDINESE - L'interesse dell'Inter per Rodrigo De Paul non è più una sorpresa. Sono molte le squadre ad aver messo gli occhi sul calciatore. Il mercato dell'Udinese potrebbe cominciare a prendere forma ancora prima del previsto. Le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra segnalano il serio interesse di due club che sembrerebbero disposti a sborsare i 40 milioni richiesti dalla famiglia Pozzo. Secondo quanto viene riportato dalla testata giornalistica del Sun, sia il Leeds che il Liverpool sarebbero disposti a farsi avanti. Insomma, le squadre interessate non mancano. L'argentino è stato affiancato anche al Napoli, ai rossoneri e persino ai biancocelesti di Inzaghi. Il suo futuro è sempre di più un punto interrogativo. Ma non finisce qui.

Nonostante il destino del numero 10 non sia ancora scritto, si ha come l'impressione che sarà molto difficile vederlo indossare la maglia bianconera anche l'anno prossimo. Il mercato è imprevedibile e potrebbe realmente accadere di tutto ma la sensazione è questa. Nel frattempo, De Paul si sta concentrando per scendere in campo al meglio nella prossima, nonché ultima, giornata di campionato. L'Udinese non è riuscita a portare a casa i tre punti contro la Sampdoria. Il rigore all'88esimo minuto è stato un colpo molto duro da subire. I friulani però non mollano e cercheranno di fare punti il 23 maggio nella casa dei nuovi campioni d'Italia.

Tra le italiane, però, bisogna fare molta attenzione ai rossoneri di Pioli. La dirigenza milanese infatti sembrava si fosse già mossa in anticipo per provare a bruciare la concorrenza e portarsi a casa De Paul. Si parlava di un'offerta interessante. Il cartellino di Hauge più un conguaglio economico. La famiglia Pozzo più volte ha sottolineato che servono i soldi per portare via da Udine i propri gioielli. Dunque, al momento, pare che non ci sia il lascia passare della società friulana. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti.