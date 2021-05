Udinese-Sampdoria, un’amara sconfitta: parola ai protagonisti

Le parole dei protagonisti dell'Udinese al termine della partita di campionato giocata in casa contro la Sampdoria

Altra brutta sconfitta dell' Udinese che nelle ultime cinque sfide ha portato a casa un bottino pari a soli 4 punti . Nonostante la stagione dei bianconeri sia finita qualche giornata fa, quando è stata ottenuta la matematica salvezza , Luca Gotti dai suoi calciatori si aspettava qualcosa in più. Ma purtroppo, così non è stato. Ad una sola partita dal termine, il decimo posto è un obiettivo ancora fattibile ma le energie fisiche e mentali sembrano non assistere. Al termine della sfida casalinga persa per 0-1 contro la Sampdoria, l'allenatore bianconero è intervenuto ai microfoni ufficiali del club:

"Negli ultimi mesi ci sono già successe diverse situazioni simili e anche oggi non ci meritavamo di perdere. Nonostante le difficoltà la squadra ha provato ad ottenere il massimo e di trovare la vittoria che in casa manca da troppo tempo, poi se non solo non vinciamo ma addirittura la perdiamo con un rigore del genere allora diventa difficile anche commentare. Il calo è sia dal punto di vista fisico che di atteggiamento, aldilà della stanchezza dopo la trasferta di Napoli. Il tipo ed il numero di infortuni e di rigori che abbiamo avuto quest'anno sono anche difficili da concepire e come allenatore sono anche situazioni difficili da maneggiare. Spesso i risultati non rispecchiano quanto visto in campo e questo mi lascia amareggiato. La forza dello sportivo però deve essere quella di lottare e tirare fuori sempre il massimo, volendo giocarsi bene anche la mano svantaggiosa"