Mercato Udinese – Gotti finisce nel mirino di un’avversaria!

MERCATO UDINESE - È sempre calciomercato. Questa volta non si parla né di Rodrigo De Paul né tanto meno di Musso. Oggi è il turno di Luca Gotti. Il tecnico friulano è finito sotto i riflettori del mercato. Nonostante il campionato non sia ancora finito e nonostante la buona stagione bianconera, il suo nome è stato già accostato ad un’altra squadra. Il caso vuole che sia proprio la squadra che scenderà oggi in campo alla Dacia Arena. Esatto, stiamo parlando della Sampdoria. Sembra sia molto difficile che Ranieri rimanga anche l’anno prossimo. La società blucerchiata e l’agente dell’allenatore sembrano non trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda. Ecco I possibili scenari.

GOTTI IN POLE POSITION

Luca Gotti sembrerebbe essere il primo nome sul taccuino di Ferrero. La sua stagione non è passata inosservata e a breve potrebbe arrivare l’offerta della Sampdoria. Affianco al nome del tecnico friulano ci sono anche quelli di Vincenzo Italiano (attuale tecnico dello Spezia), Giovanni Stroppa e Dejan Stankovic. Al momento la situazione è questa ma non sono ancora state avanzate proposte da parte del club ligure. Detto questo, è altrettanto difficile che l’Udinese lasci partire Gotti senza lottare. I rapporto tra la società e l’allenatore sono ottimi. Ci sono tutte le basi per proseguire insieme anche la prossima stagione. Il tecnico però, dal canto suo, vorrebbe delle assicurazioni sul versante mercato.

MERCATO

De Paul e Musso (e non solo) molto probabilmente faranno i bagagli. Le casse della società, qualora i due gioielli argentini dovessero lasciare Udine, si riempirebbero. L’Udinese ha sempre dimostrato di avere una certa maestria nello scovare giovani prodigi. Vedremo Pierpaolo Marino cosa avrà in serbo per la prossima stagione. Una cosa è certa. L’Udinese non vuole e non merita di dover lottare per non retrocedere. Anche l’anno prossimo l’obiettivo sarà quello di ambire ad un posto fisso nella colonna di sinistra. Prima di pensare al futuro però ci sono ancora due partite da giocare. La classifica può ancora cambiare.