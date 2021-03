Mercato Udinese – Tare strizza l’occhio a De Paul: colpo di scena!

Il mercato è alle porte e i pezzi pregiati dell'Udinese piacciono a molti. Igli Tare tiene la situazione sotto stretto monitoraggio

Redazione

MERCATO UDINESE - Manca ancora molto all'apertura della prossima sessione estiva di mercato ma i dirigenti sportivi non hanno voglia di perdere tempo. Il match disputato tra Udinese e Lazio ha attirato l'attenzione non solo dei tifosi. Poteva essere la sfida dei i due numeri 10. Entrambi i fantasisti però hanno deluso. Luis Alberto ha provato a inventare ma il centrocampo friulano gli ha messo i bastoni tra le ruote. Dall'altra parte, invece, Rodrigo De Paul è stato fermato dal palo. I biancocelesti sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria portandosi a casa 3 punti fondamentali. L'Udinese però ha dimostrato per l'ennesima volta di essere all'altezza della situazione. Nel frattempo i primi rumours di mercato hanno cominciato a vagare nell'etere friulano.

FORMELLO

Negli ultimi giorni avrebbe cominciato ad aggirarsi per le strade di Formello una voce molto curiosa. Secondo le ultime indiscrezioni Luis Alberto potrebbe lasciare la Capitale. Lotito sembrerebbe pronto a fare cassa e con il tesoretto accumulato potrebbe dare la possibilità a Tare di sbizzarrirsi sul mercato. Il numero 10 dell'Udinese è in vendita. La famiglia Pozzo non lo ha mai nascosto. Al giusto prezzo l'argentino potrebbe lasciare i colori bianconeri. Ecco dunque che tra le pretendenti di De Paul, un pò a sorpresa, potrebbero inserirsi anche i biancocelesti. La posizione dei due fantasisti è pressoché la stessa. Ma non finisce qui.

RUMOUR

Al momento sono semplicemente rumours di un mercato che è ancora lontano. Attenzione però perché dietro ogni indiscrezione, molto spesso, c'è quasi sempre un fondo di verità. Non si fa altro che mettere in discussione la permanenza di De Paul a Udine ma non è da escludere che il numero 10 non possa scegliere di rimanere dov'è ora. Insomma, i possibili scenari sono tantissimi. Dai nerazzurri di Conte, ai bianconeri di Pirlo fino ad arrivare in Premier League. De Paul piace proprio a tutti. Vedremo come si evolverà la situazione.