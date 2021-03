Udinese-Lazio, Inzaghi: “Vogliamo dare continuità alle nostre vittorie”

UDINE – Durante il pomeriggio odierno, l’ultimo prima della sfida tra l’Udinese e la Lazio, sono successe un po’ di cose in casa biancoceleste. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, si sono riuniti come di consueto nel...

UDINE - Durante il pomeriggio odierno, l'ultimo prima della sfida tra l'Udinese e la Lazio, sono successe un po' di cose in casa biancoceleste. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, si sono riuniti come di consueto nel proprio centro sportivo, a Formello, per dare al tecnico le ultime indicazioni tattiche prima della sfida. Dal report di oggi è emerso che saranno tre i giocatori indisponibili per i capitolini. Se i friulani dovranno fare a meno di Gerard Deulofeu, i biancocelesti dovranno dirigersi verso Udine senza Luiz Felipe, assente da tempo, Mohamed Fares e Felipe Caicedo. Quest'ultimo si è rivelato più di qualche volta un'arma in più per il suo club. Al posto dell'esperto Panterone, anziché Joaquin Correa apparso fuori forma, dovrebbe venir concessa un'ulteriore chance a Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro, pagato circa 20 milioni di euro, rimane ancora adesso un oggetto del mister.