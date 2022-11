Notizie Udinese | Becao e Udogie saranno disponibili già da venerdì

Arrivano buone notizie dallo staff medico dei friulani per Sottil, con il rientro in gruppo di due giocatori chiave

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode questo meritato periodo di vacanza dopo un avvio di stagione molto stancante, con tante partite ravvicinate nell'ultimo periodo. Ora bisogna dare il massimo sul campo da gioco per poter continuare a sognare in grande e cercare di ottenere un piazzamento in uno dei prossimi tornei europei. Si tratta di un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma con una squadra che non vede l'ora di fare la differenza. Nel frattempo venerdì è prevista la ripresa degli allenamenti in casa Udinese e il Gazzettino ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati.

Buone notizie dallo staff medico dei friulani per Sottil. Becao e Udogie hanno smaltito gli acciacchi al flessore e saranno in gruppo, così come ci sarà Nuytinck. Makengo invece dovrà probabilmente restare ancora a riposo a causa di problemi tendinei che gli hanno impedito di scendere in campo al Maradona.

Masina verso il rientro — Ebbene sì, il giocatore sta bruciando tutte le tappe del suo rientro e già nel corso dei prossimi due mesi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. La prima data per un possibile ritorno è fissata per il prossimo Febbraio.