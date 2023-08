Calciomercato Udinese – Il momento della verità per Pereyra / La scelta

Sta arrivando il momento della verità per il calciatore argentino Roberto Pereyra. Nelle prossime ore ci sarà la decisione del centrocampista

Arriva il momento della verità per il calciatore bianconero Roberto Pereyra anche soprannominato "El Tucu". Abbiamo nominato il centrocampista come "bianconero" semplicemente perché la sua prossima squadra avrà sicuramente quei due colori sociali. La prima scelta è quella che porta in Turchia, più precisamente al Besiktas. La squadra di Istanbul attualmente gioca in Europa e proprio per questo motivo potrebbe diventare un team molto interessante per il proseguimento della carriera del calciatore ex River Plate. La seconda opzione, invece, è quella che porterebbe al terzo matrimonio con la società del Friuli Venezia Giulia. L'Udinese in queste ore non sta mollando il colpo e vuole provare fino alla fine a convincere il calciatore che nel corso della passata stagione si è preso sulle spalle la fascia da capitano.

Questione di ore prima che arrivi l'effettiva decisione del centrocampista. La riflessione principale è quella del cambio di abitudini. Logicamente trasferendosi dall'Italia alla Turchia dovrebbe cambiare totalmente e voltare pagina. Proprio per questo motivo potrebbe preferire la permanenza all'Udinese, in questo modo avrebbe la possibilità di continuare in una città che lo ha accolto da giovanissimo e soprattutto non dover stravolgere completamente i suoi ritmi di vita. Logico che i bianconeri non giocano in Europa e questo era un requisito fondamentale per la firma, ma la squadra friulana sta allestendo un team che potrebbe mettere in difficoltà tutti i club.

Le percentuali — Si parla di un vero e proprio 50 e 50 anche perché le due offerte sono molto simili. Entrambe sono disposte a mettere sul piatto un biennale da 2,1 milioni all'anno. In questo modo tocca al calciatore decidere quale potrebbe essere la strada migliore per il suo finale di carriera. Vedremo solo con il tempo se effettivamente l'Udinese riuscirà ad assicurarsi per altri due anni un calciatore con le doti tecniche del Tucu.