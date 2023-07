Udinese – Kabasele è arrivato in Austria / La giornata dei bianconeri

Il difensore centrale belga è ufficialmente arrivato in Austria nel ritiro. Non perdere il racconto della giornata vissuta dai bianconeri

Redazione

Primi sprazzi di Kabasele in Austria. Il calciatore ufficializzato ieri sera ha svolto i primi allenamenti con il team di Andrea Sottil. Con il suo arrivo la difesa si aggiunge di un componente fondamentale e che ha fatto sempre la differenza anche in un campionato importante come la Premier League. Con la maglia degli Hornets ha completato ben 104 presenze nel campionato più difficile del mondo e messo a segno anche quattro reti. Adesso solo con il passare del tempo riusciremo a capire se si incastrerà bene sulla destra dove ha lasciato il vuoto Becao. Oppure verrà adattato Perez per lasciarlo agire sulla sinistra dove battaglierà con una maglia da titolare assieme a Masina.

In queste ore il mercato non si ferma mai, perché continua a tenere banco l'affare Samardzic. Al momento la trattativa con i neroazzurri sembra essere bloccata da Giovanni Fabbian. La squadra di Milano vorrebbe inserire la recompra, ma questa opzione non fa impazzire l'Udinese visto che rischia di rimanere senza nulla dopo un paio di stagioni di militanza in bianconero. Vedremo se con il passare del tempo le due società riusciranno a trovare un patto definitivo oppure il tutto si chiuderà in un nulla di fatto.

Altri nomi — Il mercato tra entrate e uscite non si chiude qua. Nelle ultime settimane prende sempre più quota la possibilità che il centravanti portoghese Beto resti ancora una stagione in bianconero. Difficile che avvenga la cessione se nessuna squadra mette sul piatto almeno 30 milioni di euro. Proprio per questo motivo ci si aspetta tantissimo da lui se dovrà rimanere in Friuli. La famiglia Pozzo sembra stia per fare all-in, il sogno è quello di tornare in Europa. Vedremo se ci riusciranno. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ecco il punto sul nuovo difensore centrale <<<