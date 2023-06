Calciomercato Udinese – Moncada fa sul serio / Samardzic per il dopo Diaz

Lazar Samardzicè stato messo al centro del mercato. Il calciatore serbo, ma di origini tedesche è da diverso tempo uno degli obiettivi dei rossoneri di Jerry Cardinale. La società bianconera ha sempre detto che non lo avrebbe mai svenduto e soprattutto questa estate servirà un'offerta congrua per poter anticipare il suo addio. In queste ore, però, il team di Milano sembra fare sul serio e molto probabilmente farà di tutto per poter chiudere questa operazione. Gianluca Di Marzio annuncia che la squadra del capoluogo lombardo ha iniziato a fare sul serio e si vedrà se nelle prossime ore cercherà in tutti i modi di affondare il colpo decisivo. Ad oggi l'idea dell'Udinese non cambia e di conseguenza o arriva un'offerta vicina ai 30 milioni di euro oppure è molto difficile che Lazar possa lasciare il Friuli. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime su un difensore storico. Ecco il nuovo club di Nuytinck <<<