Mercato Udinese – Musso: c’è l’accordo con l’Atalanta! Ecco le cifre

Il portiere argentino è ad un passo dall'addio. Accordo trovato tra Udinese ed Atalanta: i dettagli dell'operazione

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. La società vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. L'obiettivo è quello di finire nella parte sinistra della classifica. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare a meno del loro capitano, Rodrigo De Paul. L'argentino si trasferirà all'Atletico Madrid per ben trentacinque milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale. L'affare non è in discussione, si aspetta solamente la fine della Copa America per l'annuncio ufficiale. Il numero dieci potrà finalmente realizzare il suo sogno di giocare in Champions League. Il centrocampista non è l'unico calciatore che lascerà Udine. Anche un altro big dei friulani è ad un passo dall'addio. Ma vediamo i dettagli.