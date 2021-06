Mercato Udinese – Individuato il sostituto di Musso

Se Juan Musso dovesse lasciare il club bianconero, l'Udinese avrebbe già individuato il sostituto: ecco di chi si tratta

L'Udinese è alle prese con il mercato sia in entrata che in uscita. Ad oggi, sono arrivate due ufficialità. La prima è l'acquisto di Daniele Padelli a parametro zero, le seconda è la cessione di Sven Ingelsson all'Hansa Rostock. C'è attesa anche per l'annuncio di De Paulall'Atletico Madrid. Nonostnate le voci degli ultimi giorni, l'affare non è in pericolo e a breve potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Altri due argentini rischiano di lasciare Udine: Nahuel Molinae Juan Musso. L'esterno destro piace molto ai neo campioni d'Italia, alla ricerca dell'erede di Hakimi, mentre il portiere ha diverse richieste. L'Udinese non vuole farsi trovare impreparata e sembra abbia già individuato il sostituto dell'estremo difensore. Vediamo di chi si tratta.