Mercato Udinese – Il Napoli non molla / Nuova idea per assicurarsi Lazar

Il team bianconero continua a lavorare sui campi da gioco. Nel frattempo il Napoli continua ad avere un solo obiettivo: le ultime su Lazar

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La stagione non è ancora arrivata al giro di boa, ma c'è un'ottava posizione da difendere e cercare di raggiungere sempre qualcosa di più. Il piazzamento europeo resta un sogno che si vuole provare a raggiungere in tutti i modi possibili ed immaginabili. Nel frattempo, però, bisogna anche difendere i propri campioncini dalle grinfie delle big del nostro campionato. Una squadra nello specifico si può definire stregata per Lazar Samardzic e non vede l'ora di assicurarsi le sue prestazioni. L'Udinese in realtà sta facendo di tutto per poter tenere il tedesco ancora un anno, ma la situazione è in un completo divenire.

Il protagonista dell'articolo vuole ancora rimanere ad Udine e soprattutto avere più spazio sul campo da gioco. Il suo obiettivo è quello di essere un titolare fisso ed inamovibile. Difficile che per il momento ci si possa assicurare questa nomea, ma si potrebbe trovare un accordo con la società in vista del mercato estivo. Se dovesse continuare a rendere in questo modo, le pretendenti di Lazar saranno agguerritissime e non vedranno l'ora di potersi aggiudicare quello che potrebbe essere uno dei prossimi crack del calcio mondiale.

Il Napoli è alla porta — La società che più di tutte vuole il giocatore bianconero è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. I campani ci hanno provato in tutti i modi, ma il muro del team friulano è più che solido. L'ultima idea, però, potrebbe aprire qualche spiraglio. La squadra del capoluogo vorrebbe comprare il giocatore, ma lasciarlo in prestito fino a giugno ai friulani. In questo modo Sottil potrà ancora contare sul baby fenomeno per più di qualche mese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Un nuovo difensore si sta prendendo la scena. Le ultime su Lucas Beraldo <<<