Mercato Udinese – Napoli vuole Beto: 25 milioni sul piatto / La risposta

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere anche tutti gli aggiornamenti dal mercato invernale

Il campionato sta finendo e di conseguenza il mercato è alle porte. La squadra di Andrea Sottil non vede l'ora di potersi rinforzare in vista della prossima stagione, anche se c'è la consapevolezza che diversi calciatori importanti potrebbero dire addio al club. Il primo sulla lista dei partenti è proprio il bomber da quasi 25 gol nelle ultime due stagioni: Beto. L'ex Portimonense ha fatto molto bene ed adesso è oggetto del desiderio di diversi club del nostro campionato. Proprio in queste ore è arrivata la prima proposta seria da parte di una società italiano. Secondo una notizia giunta in redazione, il Napoli ha messo sul piatto ben 25 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione. La società, però ha già dato una sua riposta momentanea.

Questa cifra sicuramente non soddisfa la dirigenza capitanata dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ricordiamo che già nel corso del precedente inverno sono arrivate delle offerte superiori (rifiutate) dall'Inghilterra. L'Everton era disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni di un calciatore potenzialmente devastante come il portoghese. La trattativa con la squadra partenopea è destinata a durare un po' di più del previsto e vediamo se i due club riusciranno a trovare un accordo, anche perché come detto in precedenza sono diverse le società interessate all'acquisto del calciatore.

I team interessati — Tra i club interessati oltre i partenopei ci sono sempre le squadre d'oltremanica. In caso di salvezza sono ben due i team che potrebbero fare delle offerte monstre. Il primo è stato citato in precedenza: l'Everton. Il secondo, invece, è il Nottingham Forest che ha grande voglia di mettersi in evidenza e soprattutto vuole migliorare il suo reparto offensivo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Ecco le parole di Sottil in conferenza stampa <<<