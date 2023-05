Udinese – La conferenza di mister Sottil: “Abbiamo recuperato Beto”

"Sono davvero contento di poter continuare questo percorso in bianconero. Un ringraziamento speciale va fatto alla famiglia Pozzo che ha visto in me l'allenatore giusto per questa stagione ed anche per la prossima". Subito un'apertura con tanto di ringraziamenti nei confronti della società che ha dato la possibilità al tecnico di continuare la sua avventura con la società bianconera. Subito dopo le dichiarazioni di rito nei confronti della società e di tutta la squadra per via di questo rinnovo è partita un'analisi puntigliosa sui prossimi avversari. "Quella di domani sarà una partita difficile. I biancocelesti sappiamo che amano tenere il pallone ed ha anche i giocatori per farlo. Abbiamo analizzato e studiato bene il match, proprio per questo motivo vogliamo fare una grande prestazione tra le mura amiche". L'intervista non si è conclusa qua, visto che ha detto anche la sua sul rientro del centravanti portoghese Beto.